Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда сделают пешеходную зону у остановки 107-я школа

Участок земли между Второй продольной и гимназией приведут в порядок.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Волгограда приведут благоустроят еще одну территорию. В божеский вид решили привести пешеходные зоны вдоль улицы 64-й Армии в районе остановки «107-я школа». На бульваре между гимназией № 10 и Второй продольной замостят тротуарной плиткой все пешеходные дорожки, установят фонари, высадят около 80 деревьев в дополнение к имеющимся. Администрация Волгограда ищет подрядчика, который возьмется за эту работу.

Сейчас эта территория площадью 7 тысяч квадратов выглядит неухоженно. Заявки от подрядчиков принимают до завтра, 6 августа. Начальная цена контракта — 24 миллиона рублей.