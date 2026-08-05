Не только артист: новый мировой тур Димаша позволит фанатам узнать его как личность

Народный артист Казахстана недавно порадовал поклонников известием о новом гастрольном туре. Как отмечается на официальном сайте исполнителя, новый проект Димаша «DiMENSIONS» — это не путешествие во времени и пространстве, а попытка раскрыть его личность через призму окружающего мира.
Тур позволит раскрыть Димаша не только как артиста с уникальным голосом, но и как многогранную личность. Он певец, композитор и продюсер в творчестве, а за пределами сцены — человек в его самом искреннем проявлении.
«Эти грани раскрываются в силе и свете, которые он привносит в каждое выступление, в его преданности своим культурным корням и душевной теплоте, скрытой за внешней сдержанностью; в размышлениях, накопленных на протяжении жизненного пути, и в стремлении непрерывно познавать самого себя», — отмечено в анонсе тура.
Димаш раскроет свой внутренний мир через эмоции на сцене, воспоминания. Перед зрителями предстанет цельная картина его личности, объединенная любовью к родине, искренними чувствами, жизненными принципами, стремлением к новым вершинам и его подлинным «Я».
Согласно анонсу, этой осенью Димаш даст концерты в Кракове, Дюссельдорфе, Мадриде, Мериде и других городах мира. Афиша будет дополняться новыми странами и датами выступлений, обещают организаторы тура.