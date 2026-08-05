Не только артист: новый мировой тур Димаша позволит фанатам узнать его как личность

«Эти грани раскрываются в силе и свете, которые он привносит в каждое выступление, в его преданности своим культурным корням и душевной теплоте, скрытой за внешней сдержанностью; в размышлениях, накопленных на протяжении жизненного пути, и в стремлении непрерывно познавать самого себя», — отмечено в анонсе тура.