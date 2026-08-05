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Сколько осужденных освободили по амнистии: данные МВД

Первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Нияз Рыспаев рассказал о ходе реализации закона об амнистии, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Казахстане продолжают применять закон об амнистии.

О первых итогах его реализации рассказал первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Нияз Рыспаев. «На сегодняшний день в суды уже направлено около 10 тыс. представлений», — сообщил Нияз Рыспаев.

По его словам, суды уже рассмотрели более тысячи материалов. По итогам их рассмотрения из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 620 человек.

«После освобождения в отношении данных граждан будет установлен административный надзор», — отметил представитель комитета.

Амнистия коснулась и осужденных, состоящих на учете службы пробации. «Еще 724 гражданина, состоящих на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания», — сказал Нияз Рыспаев.

Кроме того, более чем 730 осужденным сократили сроки наказания.

Работа по рассмотрению представлений в судах продолжается.

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