Сколько осужденных освободили по амнистии: данные МВД

В Казахстане продолжают применять закон об амнистии.
О первых итогах его реализации рассказал первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Нияз Рыспаев. «На сегодняшний день в суды уже направлено около 10 тыс. представлений», — сообщил Нияз Рыспаев.
По его словам, суды уже рассмотрели более тысячи материалов. По итогам их рассмотрения из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 620 человек.
«После освобождения в отношении данных граждан будет установлен административный надзор», — отметил представитель комитета.
Амнистия коснулась и осужденных, состоящих на учете службы пробации. «Еще 724 гражданина, состоящих на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания», — сказал Нияз Рыспаев.
Кроме того, более чем 730 осужденным сократили сроки наказания.
Работа по рассмотрению представлений в судах продолжается.