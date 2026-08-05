В Соцфонде напомнили о максимальном и минимальном больничных

Минимальный размер больничных не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц (27 093 рублей). «Таким образом, за 1 полный рабочий день [минимальный размер больничных] составит: 873,97 ₽ — если в месяце 31 день, 903,10 ₽ — 30 дней, 967,61 ₽ — 28 дней», — указывается в публикации.