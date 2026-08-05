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В Соцфонде напомнили о максимальном и минимальном больничных

Максимальный составляет 6827,40 ₽ в день.

Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности (больничные) за один день в 2026 году составляет около 7 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонда в «Максе».

«Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 ₽ в день. При расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года», — отметили в Соцфонде.

Минимальный размер больничных не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц (27 093 рублей). «Таким образом, за 1 полный рабочий день [минимальный размер больничных] составит: 873,97 ₽ — если в месяце 31 день, 903,10 ₽ — 30 дней, 967,61 ₽ — 28 дней», — указывается в публикации.

Информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно найти на «Госуслугах». Первые три дня оплачиваются работодателем, последующие — Соцфондом после закрытия больничного.