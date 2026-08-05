Туристическим символом Оренбурга стал сурок байбак

У столицы Оренбуржья появился свой скульптурный талисман — степной зверек байбак. Первая бронзовая скульптура нового символа областного центра в образе художника установлена у главного здания музея изобразительных искусств в переулке Каширина. До конца августа в городских локациях появится еще семь его «собратьев». Они войдут в единый турмаршрут.
Высота скульптуры байбака-живописца с палитрой и кисточкой, выполненной известным в Оренбурге представителем художественной династии Иваном Сукмановым, — около 20 сантиметров. Инициированный общественностью культурно-просветительский проект запущен правительством области, министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона и Сбербанком.
— Новый талисман уже стал объектом паломничества горожан, — рассказал один из авторов идеи, журналист и краевед, руководитель благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов. — До Дня города, который отмечается в конце августа, в Оренбурге в разных местах появятся «байбачиха» в платочке, байбак-сармат, байбак-казак, байбак-космонавт, «студентка» и даже парочка влюбленных. Места их обитания держатся пока в тайне.
И это — только начало: как и предполагалось, проект быстро «завирусился»: местная сеть блинных уже заказала к установке девятого байбака, на подходе и десятый талисман. Инициаторы акции надеются, что семейство степных сурков будет быстро «размножаться»: к примеру, в аэропорту можно будет увидеть байбака-летчика, у пожарной части — огнеборца, у проходной оренбургского телевидения — оператора.
Первые 100 человек, которые найдут все фигурки на улицах города и сфотографируются с ними, получат памятные подарки.
А как у соседей?
В Пензе начали отливать городских «пензяков-добряков». Каждая фигура высотой от 35 до 40 сантиметров выполнена с высокой степенью детализации и привязана к историческому контексту локации. Так, «Пензяк-писатель» появится у Литературного музея на улице Кирова как дань уважения творческой энергии земли Лермонтова и Радищева, «Пензяк-артист» будет символизировать связь первых крепостных актеров с современными мастерами сцены, «Пензяк-рыболов» на площади Ленина — как напоминание о подземной реке Шелаховке, некогда протекавшей в центре города. Проект финансируется за счет средств туристического налога.
Подготовила Светлана Филиппова.