Туристическим символом Оренбурга стал сурок байбак

В Пензе начали отливать городских «пензяков-добряков». Каждая фигура высотой от 35 до 40 сантиметров выполнена с высокой степенью детализации и привязана к историческому контексту локации. Так, «Пензяк-писатель» появится у Литературного музея на улице Кирова как дань уважения творческой энергии земли Лермонтова и Радищева, «Пензяк-артист» будет символизировать связь первых крепостных актеров с современными мастерами сцены, «Пензяк-рыболов» на площади Ленина — как напоминание о подземной реке Шелаховке, некогда протекавшей в центре города. Проект финансируется за счет средств туристического налога.