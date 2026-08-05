«Души моей мелодия»: в Хабаровском Доме народного творчества открылась персональная выставка комсомольского художника Андрея Фахреева

На экспозиции представлены натюрморты и пейзажи. Автор передает атмосферу родного города и близлежащих населенных пунктов. Отличительная черта картин в том, что большинство из них выполнены на открытом воздухе. Автор особенно ценит пленэр. Это увлечение он разделил со своим наставником Павлом Фефиловым. Они были знакомы больше 20 лет. Близкому другу на выставке посвящен отдельный стенд. Экспозиция доступна для зрителей до 24 августа. Андрей Фахреев: Иногда нужно просто остановиться и послушать свое сердце, свои эмоции, ещё раз поразмыслить о своих жизненных ценностях, довериться своей интуиции. Иногда стоит обратить внимание на повседневные вещи, пройтись по улице, увидеть старый дом, рассмотреть его с необычной стороны, посмотреть на него глазами другого человека. 1.