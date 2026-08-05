«Россети Юг» выплатили дивиденды за 2025 год на 2,6 млрд рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Россети Юг» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 15,1 млн руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 2,7 млрд руб., выручка — 90,2 млрд руб.