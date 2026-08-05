В Нальчике открыли фотовыставку телеканала «Моя Планета»

Фотовыставка «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия» открылась в Центре культурного развития Нальчика, сообщили в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. Такие творческие события популяризируют туризм, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В экспозиции представлены лучшие работы одноименного фотоконкурса телеканала «Моя планета». Снимки были сделаны в самых разных уголках планеты, в том числе и в Кабардино-Балкарии. Посетители выставки увидят редкие кадры, на которых запечатлены обитатели дикой природы на фоне живописных ландшафтов, а также уникальные фотографии, отражающие богатство мировых культур и обычаев. Вход для всех свободный.
«Открытие фотовыставки “Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия” в нашем центре — это значимое культурное событие для Нальчика. Мы благодарны телеканалу “Моя Планета” за возможность представить жителям и гостям республики эту коллекцию фотовпечатлений, объединяющую красоту мировых ландшафтов, портреты народов и, что особенно приятно, потрясающие виды нашей родной Кабардино-Балкарии», — отметила директор центра Саида Жанимова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.