Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

С 7 по 9 августа в Нижнем Новгороде продолжится фестиваль «Столица закатов» (12+). Гостей ждут необычные выступления и вкусные блюда. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.
Вечером пятницы, 7 августа, в Нижегородском кремле выступит дуэт «Горький», а напротив Академии Маяк споет Грустная Ксюша.
В субботу, 8 августа, на улице Рождественской традиционно пройдет Гастрономическая Рождественская, где можно будет попробовать кухню разных стран. В сквере Свердлова отметят день рождения бургерной SALUT. Там устроят большой пикник, DJ-сеты, мастер-классы, турнир по игре «Камень-ножницы-бумага» и кинопоказ.
В тот же день на Стрелке толпу зарядит ANKA YEAH, а на набережной Федоровского сыграет группа «не вижу». Напротив Академии Маяк можно будет послушать ПРАНАМАЙНЕРС.
В воскресенье, 9 августа, состоится сет DJ MAKEENKO X MC DRAGONLOVE, а напротив Академии Маяк пройдет концерт группы The Racoons.
Кроме того, в рамках фестиваля Summer Sound x билайн (12+) 7 августа на сцене Ракушки выступит рэпер SALUKI, 8 августа — ГУДТАЙМС, а 9 августа — группа Градусы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде в шестой раз пройдет фестиваль «Великая Русь».