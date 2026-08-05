Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

В субботу, 8 августа, на улице Рождественской традиционно пройдет Гастрономическая Рождественская, где можно будет попробовать кухню разных стран. В сквере Свердлова отметят день рождения бургерной SALUT. Там устроят большой пикник, DJ-сеты, мастер-классы, турнир по игре «Камень-ножницы-бумага» и кинопоказ.