Чемпионат по серфингу среди собак прошел в Калифорнии

Соревнования прошли в Северной Калифорнии. Участники были разделены на три весовые категории — малые, средние и крупные породы. По итогам отборочных заездов финалисты с наивысшим количеством баллов состязались за главный приз. В программу также входили командные выступления, включая дуэты из нескольких собак и совместные заезды с владельцами.