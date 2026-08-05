Чемпионат по серфингу среди собак прошел в Калифорнии

Соревнования прошли в Северной Калифорнии. Участники были разделены на три весовые категории — малые, средние и крупные породы. По итогам отборочных заездов финалисты с наивысшим количеством баллов состязались за главный приз. В программу также входили командные выступления, включая дуэты из нескольких собак и совместные заезды с владельцами.
Победительницей турнира стала пятилетняя лабрадор-ретривер Риппин Рози Дроттар из Санта-Круза. Её хозяин Стив Дроттар занимается сёрфингом 40 лет; пара тренируется совместно четыре-пять раз в неделю.
Лабрадор Роузи одержала победы в нескольких дисциплинах, включая заезды на сап-досках, а также внесла вклад в победу своей команды в парном разряде.
Чемпионат проводится десятый год подряд. Все собранные средства перечисляются в приюты для животных, а также на экологические и благотворительные проекты.