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Чемпионат по серфингу среди собак прошел в Калифорнии

Победительницей стала лабрадор-ретривер из Санта-Круза.

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Соревнования прошли в Северной Калифорнии. Участники были разделены на три весовые категории — малые, средние и крупные породы. По итогам отборочных заездов финалисты с наивысшим количеством баллов состязались за главный приз. В программу также входили командные выступления, включая дуэты из нескольких собак и совместные заезды с владельцами.

Победительницей турнира стала пятилетняя лабрадор-ретривер Риппин Рози Дроттар из Санта-Круза. Её хозяин Стив Дроттар занимается сёрфингом 40 лет; пара тренируется совместно четыре-пять раз в неделю.

Лабрадор Роузи одержала победы в нескольких дисциплинах, включая заезды на сап-досках, а также внесла вклад в победу своей команды в парном разряде.

Чемпионат проводится десятый год подряд. Все собранные средства перечисляются в приюты для животных, а также на экологические и благотворительные проекты.