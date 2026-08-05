Таможня Калининграда за сутки оформила на границе более 840 машин

состоянию на 5 августа 2026 года.
За минувшие сутки через таможенные посты, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках границы, в сторону сопредельных республик проследовало 95 грузовых и 249 легковых автомобилей. В Российскую Федерацию прибыло 108 большегрузов и 394 легковых транспортных средства. Общий поток в обе стороны составил 846 машин.
По состоянию на 9:00 5 августа сотрудники таможенного поста МАПП Чернышевское за сутки оформили на въезд в РФ 86 грузовиков, на выезд — 41 машину.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше