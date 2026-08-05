Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

74 мигранта доставили в отдел полиции с полей под Волгоградом

Сотрудники трёх ведомств участвовали в облаве на сельскохозяйственных полях в Светлоярском районе.

Сотрудники трёх ведомств участвовали в облаве на сельскохозяйственных полях в Светлоярском районе. Бойцы Росгвардии, полицейские и специалисты регионального УФСБ обнаружили и задержали 74 мигранта.

Из всех, доставленных в отделение полиции, семеро привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность на территории России, одного — за отказ от медосвидетельствования, двоих — за нарушение правил пребывания в стране.

«В отношении двоих иностранцев принято решение о выдворении. Въезд на территорию Российской Федерации им закрыт на пять лет. Кроме того, они оштрафованы на две тысячи рублей каждый», — сообщают в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.

К административной ответственности привлечены и работодатели — за незаконное трудоустройство мигрантов — им грозит солидный штраф.

Ранее глава ГУ МВД по Волгоградской области Павел Гищенко обратил внимание на сложную ситуацию с мигрантами в ряде районов.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше