74 мигранта доставили в отдел полиции с полей под Волгоградом

Сотрудники трёх ведомств участвовали в облаве на сельскохозяйственных полях в Светлоярском районе. Бойцы Росгвардии, полицейские и специалисты регионального УФСБ обнаружили и задержали 74 мигранта.
Из всех, доставленных в отделение полиции, семеро привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность на территории России, одного — за отказ от медосвидетельствования, двоих — за нарушение правил пребывания в стране.
«В отношении двоих иностранцев принято решение о выдворении. Въезд на территорию Российской Федерации им закрыт на пять лет. Кроме того, они оштрафованы на две тысячи рублей каждый», — сообщают в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.
К административной ответственности привлечены и работодатели — за незаконное трудоустройство мигрантов — им грозит солидный штраф.
Ранее глава ГУ МВД по Волгоградской области Павел Гищенко обратил внимание на сложную ситуацию с мигрантами в ряде районов.