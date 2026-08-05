74 мигранта доставили в отдел полиции с полей под Волгоградом

«В отношении двоих иностранцев принято решение о выдворении. Въезд на территорию Российской Федерации им закрыт на пять лет. Кроме того, они оштрафованы на две тысячи рублей каждый», — сообщают в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.