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Нижегородец пойдет под суд по делу о переводе 2,1 тысячи рублей экстремистам

Житель Балахнинского округа Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации (частью 1 статьи 282.3 УК РФ). Как сообщили в региональном ГУ МВД, 54-летнему фигуранту инкриминируют перевод на счет организации 2,1 тыс. руб.

Житель Балахнинского округа Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации (частью 1 статьи 282.3 УК РФ). Как сообщили в региональном ГУ МВД, 54-летнему фигуранту инкриминируют перевод на счет организации 2,1 тыс. руб.

По данным следствия, переводы он делал с августа 2021 года по февраль 2022 года. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, по предъявленной статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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