Можно ли утолять жажду водой из уличных колонок и родников в Челябинской области

Главная проблема родников в том, что их никто не чистит и постоянно не проверяет. Состав воды там постоянно скачет из-за погоды и внешней среды. Во время дождей и паводков в неё смываются грязь, опасные микробы, нитраты и нефтепродукты. Ситуацию усугубляют близкие дороги, свалки, поля и частные дома. Если у родника нет специального оборудования и ограждений, риск подхватить инфекцию вырастает в разы.