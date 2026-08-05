Можно ли утолять жажду водой из уличных колонок и родников в Челябинской области

Главная проблема родников в том, что их никто не чистит и постоянно не проверяет. Состав воды там постоянно скачет из-за погоды и внешней среды. Во время дождей и паводков в неё смываются грязь, опасные микробы, нитраты и нефтепродукты. Ситуацию усугубляют близкие дороги, свалки, поля и частные дома. Если у родника нет специального оборудования и ограждений, риск подхватить инфекцию вырастает в разы.
С колонками ситуация иная, ведь они подключены к общему городскому водопроводу. Вода там должна соответствовать строгим санитарным нормам. Тем не менее, из-за аварий или ремонта труб качество может резко ухудшиться. Поэтому санврачи советуют перестраховываться, кипятить такую воду или давать её детям только после дополнительной обработки.
Чтобы не оказаться на больничной койке, эксперты советуют пить проверенную бутилированную воду или обязательно кипятить ту, в которой нет уверенности. Отказ от сомнительных источников — лучший способ уберечь себя и близких от инфекций.
К другим новостям. Фонтаны служат украшением городских пространств и радуют жителей своим эстетическим видом. Вместе с тем, как подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, купание в них нежелательно и представляет собой реальную угрозу для здоровья.