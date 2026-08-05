В Омской области задержали молодёжь, продавшую банковские карты мошенникам

В Омской области сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей, которые продали свои банковские карты кибермошенникам. Как сообщили в УМВД России по Омской области, один из фигурантов нашёл в соцсетях предложение о быстром заработке, передал карту через службу доставки и получил 10 тысяч рублей. Остальные, узнав о таком способе, поступили так же — их доход составил от 8 до 10 тысяч рублей.