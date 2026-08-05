В Омской области задержали молодёжь, продавшую банковские карты мошенникам

В Омской области сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей, которые продали свои банковские карты кибермошенникам. Как сообщили в УМВД России по Омской области, один из фигурантов нашёл в соцсетях предложение о быстром заработке, передал карту через службу доставки и получил 10 тысяч рублей. Остальные, узнав о таком способе, поступили так же — их доход составил от 8 до 10 тысяч рублей.
Как выяснили оперативники, проданные карты использовались для хищения денег у жителей других регионов. Все пятеро фигурантов — в возрасте от 16 до 19 лет — задержаны и стали обвиняемыми по статье о неправомерном обороте средств платежей. Им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
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