Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области задержали молодёжь, продавшую банковские карты мошенникам

Пятеро омичей от 16 до 19 лет заработали от 8 до 10 тысяч рублей и стали фигурантами уголовных дел.

Источник: AP 2024

В Омской области сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей, которые продали свои банковские карты кибермошенникам. Как сообщили в УМВД России по Омской области, один из фигурантов нашёл в соцсетях предложение о быстром заработке, передал карту через службу доставки и получил 10 тысяч рублей. Остальные, узнав о таком способе, поступили так же — их доход составил от 8 до 10 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники, проданные карты использовались для хищения денег у жителей других регионов. Все пятеро фигурантов — в возрасте от 16 до 19 лет — задержаны и стали обвиняемыми по статье о неправомерном обороте средств платежей. Им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее мы рассказывали, как мошенники продали омичам несуществующих билетов на 45 миллионов рублей.