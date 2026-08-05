Красноярские медики собрали школьные наборы для детей из ЛНР

«Для нас участие в акции — это проявление искренней человеческой заботы. Мы понимаем, насколько важен для каждого ребенка уверенный и радостный старт в школе, поэтому постарались собрать всё необходимое для комфортной учебы. Надеемся, что наши подарки станут для ребят хорошим подспорьем и помогут им учиться с удовольствием», — прокомментировала главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Вероника Кожухова.