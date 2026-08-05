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Красноярские медики собрали школьные наборы для детей из ЛНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии нового учебного года сотрудники двух медицинских учреждений Красноярска объединились для участия в благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии нового учебного года сотрудники двух медицинских учреждений Красноярска объединились для участия в благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

Врачи и медсёстры Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича и Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 подготовили для школьников несколько комплектов учебных принадлежностей.

Медики собрали школьные портфели и наполнили их всем необходимым для учёбы: тетрадями, ручками, карандашами, альбомами для рисования и другими канцелярскими товарами. Часть собранных наборов уже передана организаторам акции и в скором времени отправится в Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики.

«Для нас участие в акции — это проявление искренней человеческой заботы. Мы понимаем, насколько важен для каждого ребенка уверенный и радостный старт в школе, поэтому постарались собрать всё необходимое для комфортной учебы. Надеемся, что наши подарки станут для ребят хорошим подспорьем и помогут им учиться с удовольствием», — прокомментировала главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Вероника Кожухова.

Принять участие в акции «Помоги пойти учиться» может любой желающий. Для этого нужно собрать канцелярские товары или школьную форму и передать их в молодёжные центры города. Акция продлится до 1 октября.

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