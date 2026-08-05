В Биробиджане готовят замену мосту через Биру, которому больше 60 лет

В Биробиджане завершили подготовку к строительству нового моста через Биру, сообщает правительство Еврейской автономной области.
Нынешний мост в столице региона построили в 1962 году. За десятилетия он стал одним из ключевых транспортных объектов города, но уже не соответствует современным требованиям безопасности и удобства.
Новый мостовой переход будет иметь длину 520 метров вместе с подходами. Сам мост составит 355,9 метра. Для автомобилей предусмотрат две полосы движения шириной по 3,5 метра, а для пешеходов — два тротуара по 2,5 метра, которыми смогут пользоваться в том числе маломобильные жители.
Проект также включает современное освещение, системы водоотведения, ограждения и берегоукрепление, которое должно защитить территорию у реки от размыва.
Сейчас завершены геологические изыскания для строительства временного технологического моста, подготовлена проектная документация. Реализация проекта предусмотрена в рамках концессионного соглашения между правительством ЕАО и компанией «ИФР — Восток 1». Стоимость строительства оценивается более чем в 8 млрд рублей.
Новый мост войдёт в мастер-план развития Биробиджана, который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. После завершения строительства объект должен изменить транспортную схему города и сделать связь между территориями удобнее.