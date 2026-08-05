В Биробиджане готовят замену мосту через Биру, которому больше 60 лет

Новый мостовой переход будет иметь длину 520 метров вместе с подходами. Сам мост составит 355,9 метра. Для автомобилей предусмотрат две полосы движения шириной по 3,5 метра, а для пешеходов — два тротуара по 2,5 метра, которыми смогут пользоваться в том числе маломобильные жители.