Новая услуга на eGov появилась для казахстанцев с питомцами

В приложении eGov Mobile появился цифровой паспорт домашнего животного. Документ можно открыть за несколько секунд и при необходимости предъявить, сообщили в Электронном правительстве для граждан eGov.kz.
Цифровой паспорт содержит основную информацию о питомце: индивидуальный номер, кличку, породу, окрас, дату рождения, пол, особые приметы, адрес регистрации и фактического содержания, а также данные владельца. Кроме того, в документе отображаются сведения о чипировании, стерилизации и вакцинации с датами и статусами.
Чтобы документ появился в приложении, животное необходимо зарегистрировать в Единой базе данных по учету домашних животных TABAN. После этого цифровой документ автоматически будет отображаться в eGov Mobile, а все данные загрузятся из базы данных TABAN.
Для просмотра паспорта пользователю нужно авторизоваться в приложении eGov Mobile, открыть раздел «Цифровые документы», перейти в категорию «Другие документы» и выбрать «Паспорт домашнего животного». Если документ не отображается, необходимо нажать кнопку «Обновить документы».
Цифровой паспорт может пригодиться при посещении ветеринарной клиники, оформлении поездок, участии в выставках или в случае потери питомца. Также сервис помогает вести учет домашних животных и повышать ответственность их владельцев.
По данным сайта TABAN, на 5 августа 2026 года цифровые паспорта получили 397 642 домашних животных, среди которых 290 868 собак и 106 760 кошек. В базе также зарегистрированы четыре хорька, пять кроликов, а также по одной декоративной крысе, черепахе, капибаре, хомяку и карликовой свинье.