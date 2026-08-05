Новая услуга на eGov появилась для казахстанцев с питомцами

По данным сайта TABAN, на 5 августа 2026 года цифровые паспорта получили 397 642 домашних животных, среди которых 290 868 собак и 106 760 кошек. В базе также зарегистрированы четыре хорька, пять кроликов, а также по одной декоративной крысе, черепахе, капибаре, хомяку и карликовой свинье.