В Василеостровском районе Петербурга построили новый водопровод

Объект проходит по Кронверкской набережной, а также по Наличной, Детской улицам и по Большому проспекту Васильевского острова. Благодаря проведенным работам надежным и бесперебойным водоснабжением обеспечены жилые дома, социальные объекты и стратегические предприятия, включая Василеостровскую ТЭЦ, от которой зависит электро- и теплоснабжение всего района.