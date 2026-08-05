В Василеостровском районе Петербурга построили новый водопровод

Строительство нового водопровода завершилось на год раньше срока в Василеостровском районе Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
Объект проходит по Кронверкской набережной, а также по Наличной, Детской улицам и по Большому проспекту Васильевского острова. Благодаря проведенным работам надежным и бесперебойным водоснабжением обеспечены жилые дома, социальные объекты и стратегические предприятия, включая Василеостровскую ТЭЦ, от которой зависит электро- и теплоснабжение всего района.
Общая протяженность новых сетей превышает 11 км — это сопоставимо с длиной проспекта Обуховской Обороны. Из них более 6 км построено с нуля и около 5 км реконструировано.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.