Дальневосточная студия кинохроники возрождается в Хабаровске

Эта студия является одной из старейших в нашей стране, однако в 2000-х годах ее работа была остановлена. Но в начале 2026 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял решение возобновить ее работу. Сейчас в работе у студии находятся два проекта. Это полнометражный документальный фильм «Лед. Мяч. Эпоха», посвященный 80-летию хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», и игровой короткометражный фильм о выдающемся дальневосточнике, писателе и охотоведе Всеволоде Сысоеве, которому в этом году исполнилось бы 115 лет. Кроме того, до конца текущего года на студии начнется съемка еще трех кинокартин. Они будут посвящены детскому музыкальному фестивалю «Время петь», легендам Хабаровского края и 88-ой отдельной стрелковой интернациональной бригаде Дальневосточного фронта. Отметим, что в архивах Дальневосточной студии кинохроники хранятся редкие кинопленки, фотографии и документы, а также раритетное оборудование 1960-х — 1980-х годов. А к работе студии привлекаются студенты Хабаровского филиала ВГИКа и представители местных киногрупп.