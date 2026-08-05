Катар подтвердил участие в ВЭФ-2026 и форуме «День сокола» во Владивостоке

Советник Президента России Антон Кобяков провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в РФ Ахмедом Нассером Аль-Тани. Стороны подтвердили участие катарской делегации в Восточном экономическом форуме и в IV Международном форуме «День сокола», который пройдёт в стартовый день ВЭФ.
Кобяков подчеркнул, что отношения Москвы и Дохи развиваются динамично, опираясь на традиции дружбы, взаимного уважения и принцип учёта интересов обеих сторон. «Мы продолжим развивать многовекторное взаимодействие на международных площадках, организованных в России. Это послужит импульсом не только для расширения экономического сотрудничества, но и для всестороннего развития культурных и гуманитарных связей», — заявил советник президента.
Особое внимание на встрече уделили участию Катара в мероприятиях форума «День сокола» и работе павильона «Дом сокола» на выставке «Улица Дальнего Востока». Посол Аль-Тани отметил, что его страна активно участвует в международных усилиях по сохранению редких видов соколиных и является участницей рамочной декларации о сохранении популяции кречета, подписанной ранее в рамках форума.
«Мы прикладываем большие усилия для сохранения этого вида птиц — в том числе в сотрудничестве с Россией. Катар заинтересован в развитии соколиных центров, разведении дрофы, а также в обсуждении возможности открытия центров в Калмыкии и Астраханской области», — заявил дипломат.
Участие Катара в ВЭФ и «Дне сокола» подтверждает растущий интерес арабских партнёров к дальневосточной повестке. Организатором форумов выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ. Ранее Катар уже участвовал в международных усилиях по сохранению кречетов, и нынешние договорённости могут вывести сотрудничество на новый уровень — от экологических инициатив до совместных энергетических проектов.