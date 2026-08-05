В Красноярске на Калинина автобус сбил 10-летнего велосипедиста

Предварительно, 53-летний водитель автобуса Kia Granbird двигался по Калинина. Мужчина проехал перекресток на желтый сигнал светофора. В тот же момент десятилетний мальчик пересекал регулируемый пешеходный переход. Он не спешился с велосипеда, как того требуют правила.