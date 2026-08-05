В Таганроге по «амнистии» легализовали 609 гаражей и 1,2 тысячи участков

По словам госпожи Камбуловой, для Таганрога вопрос особенно актуален: большинство гаражей в городе возводились десятилетия назад, когда требования к оформлению документов были иными, а понятие частной собственности на недвижимость только зарождалось. У многих владельцев до сих пор отсутствуют правоустанавливающие документы — в том числе потому, что в законодательстве долгое время не было четкого определения понятия «гараж».