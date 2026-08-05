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Браконьер в Красноармейском округе заплатит 210 тысяч за убитого изюбря

Документов на добычу у него не было, а добровольно платить он отказался.

Источник: PrimaMedia.ru

В охотничьих угодьях Красноармейского округа охотинспектор остановил мужчину, перевозившего фрагменты туши благородного оленя (изюбря), сообщила пресс-служба МинПрироды Приморья.

«При проверке выяснилось, что у нарушителя отсутствовали разрешение на добычу копытных животных, путёвка и другие обязательные документы», — говорится в сообщении.

За нарушение правил охоты браконьер привлечён к административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, за незаконную добычу мужчина обязан возместить ущерб природе в сумме 210 тысяч рублей. Поскольку нарушитель не выплатил эту сумму добровольно, природоохранная прокуратура обратилась в суд. Красноармейский районный суд удовлетворил иск и обязал браконьера возместить ущерб в полном объёме. Решение суда исполнено, средства поступили в бюджет округа.

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