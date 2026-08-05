В Мордовии стартовали торжества в честь 25-летия канонизации Федора Ушакова

В историю российского флота имя Федора Ушакова вписано золотыми буквами. Казалось, само небо благоволило ему: за годы службы он не проиграл ни одного сражения, ни один корабль под его командованием не был захвачен, ни один моряк не попал в плен. Но на мордовской земле, где отставной военачальник провел последние годы своей жизни, он прославился не ратными подвигами, а набожностью и милосердием. На склоне лет легендарный флотоводец обосновался в своем имении в Темниковском уезде — неподалеку от Санаксарского монастыря, настоятелем которого был его дядя.