В Мордовии стартовали торжества в честь 25-летия канонизации Федора Ушакова

В Мордовии пятое августа объявлено выходным днем: в этот день в регионе пройдут грандиозные торжества по случаю 25-летия канонизации Федора Ушакова.
Напомним, что непобедимого адмирала здесь считают небесным покровителем. С 2001 года Ушаков почитался как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии, а впоследствии, в 2004-м, был причислен к общецерковным святым.
В историю российского флота имя Федора Ушакова вписано золотыми буквами. Казалось, само небо благоволило ему: за годы службы он не проиграл ни одного сражения, ни один корабль под его командованием не был захвачен, ни один моряк не попал в плен. Но на мордовской земле, где отставной военачальник провел последние годы своей жизни, он прославился не ратными подвигами, а набожностью и милосердием. На склоне лет легендарный флотоводец обосновался в своем имении в Темниковском уезде — неподалеку от Санаксарского монастыря, настоятелем которого был его дядя.
Старый адмирал посвятил себя воспитанию осиротевших племянников, которым он заменил отца, а еще — молитвам и благотворительности. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков на свои средства организовал в Темникове военный госпиталь для раненых. Огромную по тем временам сумму — 30 000 рублей — он пожертвовал в пользу разоренных войной. А впоследствии открыл первое духовное училище.
Именно в Темниковском районе, где похоронен великий флотоводец, стартуют юбилейные мероприятия, начнутся они со всенощного бдения и возложения цветов к памятнику адмирала.
А в столице республики Саранске откроется межрегиональная выставка-ярмарка «На земле святого праведного воина Феодора Ушакова». Пройдет она на площади перед главным православным храмом региона — кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова. По случаю юбилея в храме состоится литургия и крестный ход.
Республиканский театр оперы и балета представит балет «Федор Ушаков». В рамках праздничной программы пройдут также кинопоказы фильмов о жизни адмирала: зрители увидят как советский шедевр Михаила Ромма «Корабли штурмуют бастионы», так и современную художественную ленту «Тайна адмирала Ушакова», снятую местной кинокомпанией в прошлом году. Главные роли в новом фильме исполнили Юрий Беляев и Михаил Боярский. А продюсер картины Алла Каргина расскажет зрителям о работе над фильмом.
Участниками грандиозного праздничного концерта на Советской площади станут Центральный концертный образцовый оркестр им. Римского-Корсакова Военно-морского флота России и хор Данилова монастыря.