Завод за три млрд рублей хотят построить в Арзамасе

Предприятие, земельный участок которого займет 9,8 гектара, хотят построить вблизи села Пешелань. Согласно описанию, завод будет производить фрикционные диски, которые активно пользуются спросом в машиностроении и народном хозяйстве, в медицине, а также в оборонной промышленности. Предприятие предоставит 100 рабочих мест.