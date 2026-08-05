В Дзержинске идет строительство базы для пляжного волейбола

На площадке спортивной школы «Салют» идёт большая работа. Ещё недавно здесь была неиспользуемая территория, а сегодня создаётся одна из лучших баз для пляжного волейбола в Нижегородской области.
Глава Дзержинска Михаил Клинков посетил строительную площадку и поделился информацией о том, что здесь будет, в своих социальных сетях:
"Вместе с паралимпийским чемпионом Андреем Куваевым проверили, как организована работа.
Пляжный волейбол — олимпийский вид спорта. Новые площадки позволят нашим спортсменам заниматься волейболом на профессиональном уровне, на качественном песке. Мы формируем современную спортивную экосистему, где всё оборудование стационарное, надёжное и готово для тренировок.
В планах — создание сразу восьми кортов, оснащённых по всем стандартам: от правильной разметки до звукового сопровождения, которое превратит каждый матч в настоящий спортивный праздник. На кортах могут заниматься профессиональные команды, ветераны спорта, активных горожане. Нет сомнений, что эти площадки станут новым центром спортивного притяжения в нашем городе".