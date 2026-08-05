В Дзержинске идет строительство базы для пляжного волейбола

В планах — создание сразу восьми кортов, оснащённых по всем стандартам: от правильной разметки до звукового сопровождения, которое превратит каждый матч в настоящий спортивный праздник. На кортах могут заниматься профессиональные команды, ветераны спорта, активных горожане. Нет сомнений, что эти площадки станут новым центром спортивного притяжения в нашем городе".