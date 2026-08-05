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Первую опору канатки через Оку смонтировали на Заречном бульваре

Работы идут в соответствии с графиком.

Источник: Живем в Нижнем

На Заречном бульваре в Нижнем Новгороде завершился монтаж первой опоры канатной дороги через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Опору трубчатого типа с высотой 18 метров разработали с учетом органичной интеграции в архитектурный контекст городской застройки. Перед ее монтажом специалисты провели серьезную подготовку, в том числе вынос коммуникаций, устройство свайных фундаментов, укрупнительную сборку металлоконструкций.

Готовность свайных работ оценивается в 90%. Параллельно ведется сборка других опор для последующего монтажа.

Трасса переправы будет обеспечена 15 опорами из высокопрочной стали. На вершинах закрепят роликовые балансиры, по которым протянут канат с кабинами.

Ранее мы писали, что канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором может открыться не раньше мая 2027 года.