Первую опору канатки через Оку смонтировали на Заречном бульваре

На Заречном бульваре в Нижнем Новгороде завершился монтаж первой опоры канатной дороги через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Опору трубчатого типа с высотой 18 метров разработали с учетом органичной интеграции в архитектурный контекст городской застройки. Перед ее монтажом специалисты провели серьезную подготовку, в том числе вынос коммуникаций, устройство свайных фундаментов, укрупнительную сборку металлоконструкций.
Готовность свайных работ оценивается в 90%. Параллельно ведется сборка других опор для последующего монтажа.
Трасса переправы будет обеспечена 15 опорами из высокопрочной стали. На вершинах закрепят роликовые балансиры, по которым протянут канат с кабинами.
Ранее мы писали, что канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором может открыться не раньше мая 2027 года.