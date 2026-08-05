Мужчину задержали после проповеди на тое в Туркестанской области

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Конституцией Республики Казахстан закреплено, что наша страна является светским, правовым и социальным государством, где высшими ценностями являются человек, его права и свободы (статья 1). Все равны перед законом, а любая дискриминация, в том числе по признакам пола и отношения к религии, запрещена (статья 16). При этом свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других лиц, а пропаганда религиозной и социальной розни не допускается (статья 23)», — говорится в сообщении в среду.