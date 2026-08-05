Мужчину задержали после проповеди на тое в Туркестанской области

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Конституцией Республики Казахстан закреплено, что наша страна является светским, правовым и социальным государством, где высшими ценностями являются человек, его права и свободы (статья 1). Все равны перед законом, а любая дискриминация, в том числе по признакам пола и отношения к религии, запрещена (статья 16). При этом свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других лиц, а пропаганда религиозной и социальной розни не допускается (статья 23)», — говорится в сообщении в среду.
По данным СМИ, поводом для расследования стала видеозапись с выступлением 66-летнего жителя Жетысая на тое. На записи мужчина заявил, что на праздниках не должно быть музыки, назвал артистов «глашатаями шайтана» и сказал, что мужчины и женщины не должны сидеть за одним столом. Видео распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
В Духовном управлении мусульман Казахстана заявили, что распространенные в социальных сетях высказывания о том, что «музыка — харам, а певцы — глашатаи шайтана», вызвали общественный резонанс. В ДУМК подчеркнули, что ислам призывает к уважительному отношению к людям и не допускает оскорблений, в том числе в адрес женщин. В управлении также отметили, что недопустимо обобщенно обвинять представителей искусства, а по вопросам религии следует руководствоваться разъяснениями официальных исламских ученых и сохранять общественное согласие.
В МВД также предупредили, что публичные высказывания, унижающие достоинство человека, оскорбляющие женщин, разжигающие религиозную или социальную рознь либо направленные на нарушение общественного согласия, будут получать правовую оценку в соответствии с законодательством.