В Нижнем Новгороде установили первую опору канатки через Оку

В Нижнем Новгороде на бульваре Заречном смонтирована первая опора канатной дороги через Оку — рядом с будущей станцией «Заречная», сообщили в правительстве Нижегородской области. Опора трубчатого типа высотой 18 метров гармонично впишется в городской ландшафт: её диаметр внизу — 1,8 метра, вверху — 1 метр.
Монтаж опор — ключевой этап стройки. Ему предшествовали перенос инженерных сетей, устройство свайных фундаментов, поставка и предварительная сборка металлоконструкций, а затем — установка с помощью тяжёлой техники. Сейчас свайные работы выполнены на 90% на всех участках трассы, параллельно собирают опоры для дальнейшего монтажа. Всего установят 15 опор из высокопрочной стали с роликовыми балансирами для несуще‑тягового каната.
Трасса протянётся от Заречного бульвара до парка «Швейцария» и будет включать три станции: «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». Новая канатная дорога должна стать экологичным и удобным способом связи заречной и нагорной частей города.
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что сейчас вблизи будущей линии живёт около 100 тысяч человек, а к 2033 году в зоне доступности канатной дороги планируют ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья. По его оценке, строительство линии внеуличного транспорта — заблаговременное решение задачи транспортного обслуживания жителей, в том числе новых микрорайонов.
Запуск канатной дороги намечен на 2027 год.
Ранее возможные причины ЧП на канатке назвали в Нижнем Новгороде.