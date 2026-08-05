В Нижнем Новгороде установили первую опору канатки через Оку

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что сейчас вблизи будущей линии живёт около 100 тысяч человек, а к 2033 году в зоне доступности канатной дороги планируют ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья. По его оценке, строительство линии внеуличного транспорта — заблаговременное решение задачи транспортного обслуживания жителей, в том числе новых микрорайонов.