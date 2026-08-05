Кто сразится за звание чемпиона мира по шахматам в Женеве?

Чемпионом Азии по рапиду стал наш Алексей Гребнев (Тольятти) — 8,5 очков из 11. Бронза у Ильи Ильюшенка (Ханты-Мансийск), столько же очков, но худший дополнительный показатель. У женщин серебро выиграла Анна Шухман (Оренбург). А вот в блиц наши довольствовались лишь вторым местом у женщин. Серебряную медаль завоевала Валентина Гунина (Москва). И всё же стоит признать выступление наших шахматистов в Китае очень успешным. Поздравляем!