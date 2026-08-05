Кто сразится за звание чемпиона мира по шахматам в Женеве?

Индиец Гукеш Доммараджу встретится с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана.
Любители шахмат находятся в предвкушении большого боя: все ждут матча за звание чемпиона мира.
Соревнования пройдут в Женеве (Швейцария) с 25 ноября по 15 декабря 2026 года. В борьбе за шахматную корону встретятся действующий, 18-й чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров из Узбекистана.
В. Ананд, как первый вице-президент ФИДЕ, будет руководить этой шахматной организацией вплоть до выборов нового президента, которые состоятся в рамках Конгресса ФИДЕ 19−28 сентября 2026 года в Самарканде (Узбекистан).
Россия после успеха на детско-юношеском первенстве Азии в Шэньчжэне (см. «АиФ»-НП«№ 30) продолжила победоносный поход на восток. 25−26 июля там же наша молодёжка выиграла командное соревнование по рапиду “2nd World Greater Bay Chess Exchange Tournament”. Участвовало 16 команд из разных стран.
Команда «Россия» (Алексей Прохоров, Снежана Кирьянова, Элиза Терещенко, Мария Клещева), выиграв семь матчей из семи, завоевала золото. Другая наша команда — «Дрим Тим» стала второй. К тому же Элиза Терещенко стала лучшей и на своей доске, и среди женщин. Поздравляем!
Чуть южнее Шэньчжэня расположился Гонконг. Здесь 27−31 июля прошли чемпионаты Азии по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.
Чемпионом Азии по рапиду стал наш Алексей Гребнев (Тольятти) — 8,5 очков из 11. Бронза у Ильи Ильюшенка (Ханты-Мансийск), столько же очков, но худший дополнительный показатель. У женщин серебро выиграла Анна Шухман (Оренбург). А вот в блиц наши довольствовались лишь вторым местом у женщин. Серебряную медаль завоевала Валентина Гунина (Москва). И всё же стоит признать выступление наших шахматистов в Китае очень успешным. Поздравляем!
Продолжаем наш Шахматный марафон. На диаграммах приведены очередные задания.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru.
Срок присылки решений — 20 дней. Успеха!