В Заринском районе Алтая раньше срока обновят дорогу к станции Батунной

Специалисты уже восстановили основание проезжей части. Им предстоит уложить выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия, укрепить обочины, обустроить примыкания и пандусы, смонтировать новые знаки и нанести разметку. Окончание работ изначально было запланировано на 2027 год, но подрядчик намерен сдать участок в эксплуатацию уже в 2026-м.