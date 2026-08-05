В Заринском районе Алтая раньше срока обновят дорогу к станции Батунной

Ремонт подъездной дороги к станции Батунной в Заринском районе Алтайского края завершат досрочно. Работы на участке протяженностью 7 км проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Специалисты уже восстановили основание проезжей части. Им предстоит уложить выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия, укрепить обочины, обустроить примыкания и пандусы, смонтировать новые знаки и нанести разметку. Окончание работ изначально было запланировано на 2027 год, но подрядчик намерен сдать участок в эксплуатацию уже в 2026-м.
Трасса имеет важное социальное значение для жителей района. Она связывает поселок Батунный с одноименной железнодорожной станцией. Кроме того, по ней проходит школьный маршрут.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.