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Виновника смертельного ДТП с санитарным автомобилем отправили в колонию

Нытвенский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснокамска, обвинявшегося в совершении ДТП с автомобилем скорой помощи. В результате аварии погибли два пациента, направлявшиеся на медицинские процедуры. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Нытвенский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснокамска, обвинявшегося в совершении ДТП с автомобилем скорой помощи. В результате аварии погибли два пациента, направлявшиеся на медицинские процедуры. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, 12 декабря 2025 года житель Краснокамска, двигаясь на автомобиле «Форд Транзит» по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь на территории Нытвенского округа, нарушил правила дорожного движения и врезался в санитарный автомобиль, перевозивший пациентов.

В результате ДТП погибли двое пассажиров санитарного автомобиля, направлявшиеся в пермские больницы на процедуры.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил его права управления транспортными средствами. С осужденного в пользу троих потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 1,9 млн руб. Приговор в законную силу пока не вступил.