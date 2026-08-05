Виновника смертельного ДТП с санитарным автомобилем отправили в колонию

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил его права управления транспортными средствами. С осужденного в пользу троих потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 1,9 млн руб. Приговор в законную силу пока не вступил.