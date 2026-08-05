Суд в Хабаровске отменил выговор работнику, который зашёл в кабинет за вещами и отвлёк ученика

В ходе разбирательства выяснилось, что у сотрудников нет отдельных раздевалок или учительской. Личные вещи и сменную обувь они хранят в шкафчиках, расположенных прямо в учебных аудиториях. Истец пояснил, что ему нужно было подготовиться к концерту, и он зашёл в кабинет за феном и сумкой. При этом он получил разрешение кивком от преподавателя, который вёл занятие.