Появились кадры мощного извержения вулкана. Видео

В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго около 1,7 тыс. человек эвакуировали в убежища. От пеплопада пострадали около 29 тыс. человек, сообщает Associated Press.
С вулкана сходят грязевые потоки длиной до 7 км. Риск появления дополнительных вулканических грязевых потоков увеличивается из-за ожидаемых дождей.
Пепел распространился на расстояние до 120 км и более чем на 5 км в высоту над уровнем моря, сообщил директор Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Эдвин Рохас.
Извержение началось утром 3 августа, а 4 августа произошли еще более мощные выбросы грязи и пепла.
В Сакатепекесе, Эскуинтле и Чимальтенанго уровень тревоги повысили до красного. В школах, находящихся в опасной зоне, были отменены занятия. Власти перекрыли движение по Национальной трассе № 14, пролегающей неподалеку от вулкана. Жителям трех муниципалитетов порекомендовали накрыть свои водоемы и носить защитные маски от пепла.
Селевые потоки не достигли деревень. Повреждений или каких-либо угроз для домов не зафиксировали.
Всего от выбросов дыма и пепла пострадало 18 населенных пунктов. Министр обороны страны Генри Саэнс заявил, что силы безопасности будут патрулировать районы, подлежащие эвакуации, для предотвращения мародерства. Многие жители отказываются покидать свои дома, опасаясь разграбления.
Главное управление гражданской авиации выпустило предупреждение для пилотов о том, что пепел загрязняет воздушное пространство к западу и юго-западу от вулкана, вплоть до границы с Мексикой. Однако главный международный аэропорт Гватемалы продолжает работу.
Лесные пожары в Европе.
Из-за аномальной жары некоторые европейские страны охватили лесные пожары. Во Франции огонь затронул практически всю территорию страны. Из пылающих регионов были эвакуированы около 220 тыс. человек. Сильнее всего пострадала коммуна Ле-Порж в департаменте Жиронда (регион Новая Аквитания), а также коммуна Бискаррос в департаменте Ланды (регион Аквитания).
В Испании в конце июля были эвакуированы более 10 тыс. человек из городов к западу от Мадрида. Правительство объявило чрезвычайное положение национального уровня.
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