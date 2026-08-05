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ФКР о восстановлении горевшей виллы в пер. Грибоедова: «Это вопрос финансирования» (фото)

Гендиректор Фонда сообщил, что профинансировать восстановление исторического здания можно при введении режима ЧС.

Виллу-памятник в переулке Грибоедова, пожар в которой произошел вечером 3 августа, можно оперативно восстановить силами подрядчиков Фонда капремонта, если будет введен режим ЧС. Об этом «Новому Калининграду» сообщил генеральный директор Фонда Алексей Малюгин.

«Восстановление объекта — это вопрос финансирования, — заявил Малюгин. — Не знаю, какие будут приняты мероприятия администрацией. Будут ли они признавать чрезвычайную ситуацию, я не знаю, но под это можно запросить деньги. Может, на этот объект будет иное финансирование выделяться в рамках областного бюджета».

Введение режима ЧС, как напомнил Малюгин, находится в полномочиях горадминистрации.

«У нас есть практика ремонта многоквартирных домов после введения этого режима, — напомнил гендиректор ФКР. — Такие объекты вне очереди включаются в график капремонта».

Малюгин также отметил, что ремонт виллы в переулке Грибоедова проходил весной 2021 года. Сотрудниками Фонда, по его словам, «были подобраны такие решения, которые восстановили всю его архитектурную прелесть».

Напомним, сообщение о пожаре поступило вечером 3 августа. В доме, являющемся объектом культурного наследия местного значения, загорелась кровля с мансардой. Из здания были эвакуированы 24 человека, в том числе шестеро детей. По данным МЧС, погибших и пострадавших не было, зато спасателям удалось во время тушения пожара вынести около 200 картин.

Все произведения искусства были переданы владельцу, а пожар был полностью ликвидирован в 01:10. По данным ведомства, огонь уничтожил металлочерепичную кровлю сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже полностью сгорела двухкомнатная квартира площадью 40 кв. м, остальные помещения оказались закопчены.

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