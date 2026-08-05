ФКР о восстановлении горевшей виллы в пер. Грибоедова: «Это вопрос финансирования» (фото)

«Восстановление объекта — это вопрос финансирования, — заявил Малюгин. — Не знаю, какие будут приняты мероприятия администрацией. Будут ли они признавать чрезвычайную ситуацию, я не знаю, но под это можно запросить деньги. Может, на этот объект будет иное финансирование выделяться в рамках областного бюджета».