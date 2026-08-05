Почетное звание присвоено артисту воронежского балета Ивану Негробову

Премьеру балетной труппы Воронежского государственного театра оперы и балета Ивану Негробову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.
33-летний артист удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
В 2011 году Иван Негробов с отличием окончил Воронежское хореографическое училище и сразу был принят в труппу Воронежского государственного театра оперы и балета. В 2015 году стал ведущим солистом театра, а в 2021 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Воронежской области».