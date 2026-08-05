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Почетное звание присвоено артисту воронежского балета Ивану Негробову

33-летний артист удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Источник: АиФ Воронеж

Премьеру балетной труппы Воронежского государственного театра оперы и балета Ивану Негробову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

33-летний артист удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2011 году Иван Негробов с отличием окончил Воронежское хореографическое училище и сразу был принят в труппу Воронежского государственного театра оперы и балета. В 2015 году стал ведущим солистом театра, а в 2021 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Воронежской области».