Почетное звание присвоено артисту воронежского балета Ивану Негробову

В 2011 году Иван Негробов с отличием окончил Воронежское хореографическое училище и сразу был принят в труппу Воронежского государственного театра оперы и балета. В 2015 году стал ведущим солистом театра, а в 2021 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Воронежской области».