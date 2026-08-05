Красноярский музыкальный театр выступит на всероссийском фестивале в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр примет участие во Всероссийском марафон-фестивале «Россия — Театр — Общество», который пройдет с 7 по 9 августа в московском парке «Зарядье» в рамках проекта «Театральный бульвар».
Артисты представят четыре номера из мюзикла «Бой с Тенью», отмеченного премией «Золотая Маска». В программу вошли «Ария Юлии-Джули» и «Песенка о юноше, потерявшем голову» в исполнении Марии Селиверстовой, «Батл» с участием Михаила Дубовцева и Кирилла Черных, а также «Ария о смерти» в исполнении Кирилла Черных.
Кроме концертной программы, главный режиссер театра Джемма Аветисян проведет два мастер-класса. Они состоятся 8 августа в 15:30 и 9 августа в 13:00 в зоне «Закулисье» под навесом Медиацентра.
Выступления красноярского театра зрители смогут увидеть 7 августа на гала-концерте коллективов Сибирского федерального округа и 9 августа на итоговом гала-концерте участников со всей страны. Оба концерта пройдут в Большом амфитеатре парка «Зарядье».
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