Красноярский музыкальный театр выступит на всероссийском фестивале в Москве

Артисты представят четыре номера из мюзикла «Бой с Тенью», отмеченного премией «Золотая Маска». В программу вошли «Ария Юлии-Джули» и «Песенка о юноше, потерявшем голову» в исполнении Марии Селиверстовой, «Батл» с участием Михаила Дубовцева и Кирилла Черных, а также «Ария о смерти» в исполнении Кирилла Черных.