На «Госуслугах» появится электронная история болезни. Зачем это нужно

«Электронная история болезни, возможность получить медицинские заключения на портале государственных услуг в личном кабинете — это удобства для населения, которые позволяют меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. Ну и, конечно, все рекомендации, выписки тоже должны приходить на портал государственных услуг. Это удобно, комфортно», — пояснил министр.