На «Госуслугах» появится электронная история болезни. Зачем это нужно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что электронная медицинская карта (история болезни) человека будет отображаться в его личном кабинете на портале «Госуслуги». Чиновника цитирует «Российская газета».
«Электронная история болезни, возможность получить медицинские заключения на портале государственных услуг в личном кабинете — это удобства для населения, которые позволяют меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. Ну и, конечно, все рекомендации, выписки тоже должны приходить на портал государственных услуг. Это удобно, комфортно», — пояснил министр.
Он отметил, что финансирование мероприятий по модернизации системы здравоохранения продолжается в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Что такое электронная медицинская карта.
Электронная медицинская карта (ЭМК) — это цифровой аналог бумажной медицинской карты пациента. В ней хранятся сведения о здоровье человека и является частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
В ЭМК собирают разные данные, например:
историю визитов к врачам и поставленные диагнозы;
результаты анализов и инструментальных исследований (УЗИ, МРТ, рентген, ЭКГ и др.);
выписанные рецепты и действующие назначения;
сведения о вакцинации, диспансеризации и профилактических осмотрах;
данные о госпитализациях, выписках из стационара и больничных листах.
Масштабная государственная программа по внедрению электронных медицинских карт стартовала в 2011 году. Тогда утвердили Концепцию создания Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В рамках этого проекта постепенно внедряли медицинские информационные системы (МИС) в организациях, настраивали передачу данных в федеральные подсистемы.
ЭМК создают автоматически в медучреждении, к которому пациент прикреплен по полису ОМС, специально оформлять ее не нужно.
(Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости).
В октябре 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение 2025» объявил о завершении перехода на электронную историю болезни.
«Мы завершили определенный этап реализации национальных проектов. Была создана инфраструктура для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями. Произведено большое количество мероприятий и работ по модернизации первичного звена, и, самое главное, мы завершили период перехода на электронную историю болезни», — заявил Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения добавил, что современное развитие здравоохранения открывает новые возможности для пациентов.
«Если раньше медицина занималась преимущественно только лечением, то сегодня, с учетом научных достижений, с учетом инфраструктуры, цифровых возможностей, появляется новая сущность, когда пациент при наличии у него определенных заболеваний может научиться совместно с врачом управлять здоровьем, фактически реализовать максимально свои возможности», — рассказал он.
Как завести электронную медицинскую карту.
ЭМК создают автоматически в медучреждении, к которому пациент прикреплен по полису ОМС, специально оформлять ее не нужно. Данные вносят врачи через медицинские информационные системы (МИС), а затем они попадают в региональные системы и в ЕГИСЗ.
В некоторых регионах уже работают собственные сервисы здоровья: например, в Москве — ЕМИАС (доступ через mos.ru), в Санкт‑Петербурге — портал «Здоровье петербуржца». Через эти сервисы можно самостоятельно записаться к любому специалисту первого звена, после чего пациента направляют к специалисту второго звена (узконаправленным специалистам). Следует помнить, что напрямую к врачам второго звена или на прохождение процедур записаться невозможно — для этого необходимо получить направление.
Важно: для частных медицинских организаций переход на ведение электронных медицинских карт не является обязательным, если иное не установлено региональным законодательством. Решение о переходе принимается самой организацией.
Новые сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги».
В апреле у россиян появилась возможность записаться через «Госуслуги» на прием к врачу за более длительный срок — на дату, превышающую установленные территориальной программой государственных гарантий сроки ожидания медпомощи.
Срок ожидания планового приема врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики (семейного врача) должен составлять не более 24 часов с момента обращения. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения диагностических инструментальных исследований (рентгенографические, включая маммографию, функциональная диагностика, УЗИ, КТ, МРТ и ангиография при оказании первичной медико-санитарной помощи) также не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения.
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