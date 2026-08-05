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Как выбрать качественные крабовые палочки, красноярцам рассказали в Роспотребнадзоре

В красноярском управлении Роспотребнадзора напомнили, что крабовые палочки не имеют ничего общего с ракообразными морскими обитателями, поскольку на их изготовление.

В красноярском управлении Роспотребнадзора напомнили, что крабовые палочки не имеют ничего общего с ракообразными морскими обитателями, поскольку на их изготовление идет особый рыбный фарш сурими. Эксперты подчеркивают, что качественные крабовые палочки должны содержать в своем составе минимум 30% сурими. При этом белка — не меньше 7—10%, углеводов — не более 18%. Если химический состав не богат белком и перенасыщен углеводами, значит перед вами крахмалистый и сухой продукт. Также необходимо обращать внимание на консистенцию и цвет: хорошие палочки ровные, упругие, сочные и снаружи светло-розовые до ярко-красного, внутри белые. Размораживать их лучше всего в холодильнике или при комнатной температуре (не в кипятке и не в микроволновке). Блюда с крабовыми палочками хранятся не более 36 часов, вскрытая пачка — не больше 48 часов. И только в холодильнике.

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