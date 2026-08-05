«Еле дышим — как в сауне»: погода на калининградском побережье 5 августа

Балтийск: жёлтый флаг, купаться можно, хотя и с осторожностью. Температура воды +20−21 °C. «Всё хорошо, всё здорово. Еле дышим. Как в сауне», — говорит спасатель. Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды сейчас +19 °C, воздух успел прогреться до +28 °C. Полный штиль. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух уже утром прогрелся до +30 °C. Температура воды тоже комфортная, 20 градусов. Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено купание с осторожностью. Температура воды +20−21 °C. Ветер юго-западный, на море штиль. Янтарный: жёлтый флаг, в воду заходить с осторожностью. Волны тёплые: +20 °C. На море практически полный штиль: нет ни ветра, ни волнения.