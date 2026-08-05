Таганрогская фабрика признана банкротом с долгом 251 млн рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фабрика» зарегистрировано в 2005 году в Таганроге Ростовской области. Основной вид деятельности — производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок. Учредитель — Антон Андреев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2025 год убыток компании составляет — 94 , 6 млн руб., выручка за 2025 год — 141 млн руб.