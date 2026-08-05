Первый тоннелепроходческий щит преодолел уже 200 метров от котлована

Напомним, что в июне метростроевцы приступили к строительству тоннеля от станции метро «Горьковская» до станции «Площадь Свободы». Комплексу «Евдокия» предстоит пройти 729 метров и смонтировать 485 колец железобетонной высокоточной обделки. На рубеже в 100 метров щит прошел плановый техосмотр и дооснастку.