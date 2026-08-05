Первый тоннелепроходческий щит преодолел уже 200 метров от котлована

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» обогнул исторический квартал на улице Горького. Щит уже минул отметку в 200 метров. Об этом сообщили в соцсетях «Метро НН».
Напомним, что в июне метростроевцы приступили к строительству тоннеля от станции метро «Горьковская» до станции «Площадь Свободы». Комплексу «Евдокия» предстоит пройти 729 метров и смонтировать 485 колец железобетонной высокоточной обделки. На рубеже в 100 метров щит прошел плановый техосмотр и дооснастку.
На пути «Евдокия» аккуратно обошла объект культурного наследия «Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков» на улице Горького. Историческое здание специально укрепляли до начала работ.
На данный момент метростроевцы смонтировали уже 140 колец железобетонной высокоточной обделки и прошли более 200 метров. Работы продолжаются согласно графику.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о начале проходки последнего тоннеля новых станций метро Автозаводской линии.