Первую опору канатной дороги через Оку установили в Нижнем Новгороде

Строительство канатной дороги между Заречным бульваром и проспектом Гагарина — это заблаговременное решение задачи транспортного обслуживания жителей, в том числе новых микрорайонов, считает замгубернатора Сергей Морозов. По его подсчетам, к 2033 году по обеим сторонам реки в зоне доступности канатной дороги планируется ввод более 700 тыс. кв. м жилья.