На главной набережной Красноярска проведут дополнительное благоустройство

«В план работ добавим замену асфальта в районе улицы Сурикова, в том числе около лестничного спуска, на парковке автобусов. Покрытие там старое, местами выглядит как лоскутное одеяло. Приведем в порядок также подпорные стенки ближе к причалам. Всё это можно сделать в текущем году, поручил оперативно подготовить необходимые решения», — рассказал глава города.