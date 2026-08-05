На главной набережной Красноярска проведут дополнительное благоустройство

В этом сезоне на Центральной набережной Красноярска выполнят дополнительное благоустройство, сообщил мэр Сергей Верещагин.
Напомним, в конце июля он проверил ход ремонта общественного пространства и остался недоволен объемами и качеством работ. Градоначальник поручил представить варианты исправления ситуации.
Сегодня он рассказал, что асфальт, уложенный около Коммунального моста, подрядчик будет переделывать. Параллельно готовится площадка под укладку брусчатки.
«В план работ добавим замену асфальта в районе улицы Сурикова, в том числе около лестничного спуска, на парковке автобусов. Покрытие там старое, местами выглядит как лоскутное одеяло. Приведем в порядок также подпорные стенки ближе к причалам. Всё это можно сделать в текущем году, поручил оперативно подготовить необходимые решения», — рассказал глава города.
В рамках подготовки к 400-летию города благоустройство Центральной набережной рассчитано на два сезона. С учетом возможностей бюджета мэрия будет рассматривать предложения реализации проекта, чтобы более комплексно подойти к улучшению облика одного из главных и любимых мест отдыха красноярцев.