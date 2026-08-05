Прокуратура доказала конфликт интересов экс-главы города Красноярского края

Прокурор не согласился с этим и обратился в суд. В ходе разбирательства он доказал, что основанием для расторжения трудового договора должна быть именно утрата доверия, а не инициатива работника. Суд поддержал позицию прокуратуры и изменил формулировку увольнения. Решение пока не вступило в законную силу.