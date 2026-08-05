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Число организаций в Калининградской области сократилось на 618 за год

По данным Калининградстата, на 1 июля 2026 года число хозяйствующих субъектов, учтенных в.

Источник: Kaliningradnews

территориальном разделе Статистического регистра, составило 32,1 тыс. единиц. Это на 618 единиц меньше, чем на 1 июля 2025 года.

Из 32 054 предприятий и организаций, состоящих на учете, 31 657 являются юридическими лицами, 397 — филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями без прав юридического лица.

С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 542 новые организации. При этом количество официально ликвидированных юридических лиц за тот же период составило 1056 единиц. Таким образом, отрицательное сальдо регистраций и ликвидаций за семь месяцев текущего года превысило 500 организаций.

По состоянию на 1 июля 2026 года в региональной базе данных Статрегистра учтено 40 645 индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах. Этот показатель превышает число организаций в 1,3 раза.