Число организаций в Калининградской области сократилось на 618 за год

С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 542 новые организации. При этом количество официально ликвидированных юридических лиц за тот же период составило 1056 единиц. Таким образом, отрицательное сальдо регистраций и ликвидаций за семь месяцев текущего года превысило 500 организаций.