Субсидии Соцфонда помогли найти работу 106 тыс. человек за пять лет

За пять лет благодаря субсидиям фонда работу нашли 106 тысяч человек. Всего на эти цели работодателям перечислено почти 6,2 млрд рублей. В Калининградской области за этот период субсидии помогли трудоустроиться 264 жителям региона.
Программы субсидирования стали эффективным инструментом поддержки рынка труда. Соцфонд компенсирует работодателям часть расходов на выплаты новым сотрудникам из категорий, которым сложнее конкурировать на рынке труда: молодым специалистам, людям с инвалидностью, тем, кто потерял работу из-за сокращения или длительное время находится в статусе безработного.
В 2025 году реализация программ субсидирования вышла на новый уровень благодаря запуску национального проекта «Кадры». С этого года финансирование выделяется также за найм людей с инвалидностью. Начиная с 2025 года на субсидии Соцфонда было создано и оборудовано 1,4 тыс. рабочих мест для таких сотрудников.
Кроме того, многие граждане, которые не смогли найти работу в своих населенных пунктах, получили возможность трудоустроиться в других регионах и муниципалитетах благодаря целевым субсидиям СФР.