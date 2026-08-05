Субсидии Соцфонда помогли найти работу 106 тыс. человек за пять лет

В 2025 году реализация программ субсидирования вышла на новый уровень благодаря запуску национального проекта «Кадры». С этого года финансирование выделяется также за найм людей с инвалидностью. Начиная с 2025 года на субсидии Соцфонда было создано и оборудовано 1,4 тыс. рабочих мест для таких сотрудников.