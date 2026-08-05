Кадровая служба ФСБ приглашает хабаровчан на работу

Центр комплектования ФСБ Роcсии oбъявляeт нaбop сотрудникoв. На работу приглашают юношей и девушек, выпускников высших и средних учебных заведений, которым исполнилось 18 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это возможность трудоустройства практически в любом регионе России, причем, по различным направлениям, в зависимости от ваших знаний и умений. У сотрудников есть возможность поступить в ведомственные высшие учебные заведения. Служба по призыву не обязательна.
Кроме того, что работать в таком серьезном ведомстве — почетно и престижно, веским аргументом является хорошее материальное обеспечение. В частности, стабильная и своевременная зарплата.
Сотрудникам предоставляется служебное жилье или частично компенсируется аренда съемного. В будущем — есть возможность приобрести свою квартиру, так как для сотрудников ФСБ предусмотрена льготная военная ипотека.
И, конечно, предусмотрен полный социальный пакет: бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, страхование жизни. Оплачиваемый отпуск и предоставление времени на дорогу к месту проведения отпуска. Ежегодная материальная помощь.
Еще одна льгота — возможность раньше обычного выйти на пенсию.
Требования, которые предъявляются к кандидатам: гражданство РФ с рождения, возраст 18−36 лет, образование не ниже среднего общего −11 классов. Хорошее здоровье (категории А/Б) и физическая подготовка. Отсутствие судимостей у кандидата и его близких родственников.
Звоните, здесь готовы работать с каждым! Телефон: 8 (4212) 79−79−01.