В Дзержинске состоялся большой медиафорум

Согласен. Необходимо создать единую коммуникационную площадку для диалога власти и бизнеса. В современном мире именно информация определяет многое, поэтому очень важно обеспечить её максимальную точность, оперативность и открытость. И в центре этой площадки — житель города Дзержинска, который должен получать достоверные сведения о жизни города, понимать планы развития предприятий и чувствовать себя частью большой единой команды. Мы в этом городе живём все вместе. И развивать его мы тоже будем все вместе: предприятия, городские службы и каждый дзержинец. Это — единое пространство. И это пространство должно соответствовать всем современным стандартам жизни, которые мы хотим получить в Дзержинске".